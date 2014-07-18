Ракитич: В финале ЧМ-2018 на поле выйдут 4,5 млн хорватов

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 против Франции.

"У меня есть ощущение, что нас будут болеть сотни миллионов людей по всему миру. Мне пишут из Аргентины, Испании, Германии, со всех уголков мира.

Это будет исторический матч для всех хорватов. Поверьте, у нас будет более чем достаточно сил и энергии. На поле выйдут 4,5 млн хорватов. Мы будем помогать друг другу. Мы понимаем, что это самая важная игра в нашей жизни. Мы хотим покинуть поле с высоко поднятой головой, с осознанием того, что сделали все для победы.

Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

Важны не только 23 футболиста. С нами наши тренеры, персонал, физиотерапевты, врачи, журналисты, а также 4,5 млн людей в Хорватии. Это невероятная честь и радость для нас.

Нам повезло выйти в финал, но мы выкладывались в каждой игре турнира. Если бы стадион мог вместит 4,5 млн человек, уверен, он был бы заполнен", – цитирует Ракитича издание AS.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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