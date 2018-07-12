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Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

11:50 1170 Читати українською
Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018
Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

Франция и Хорватия встретятся в финале чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Хорватия состоится 15 июля на стадионе Лужники. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Моуринью: Сборная Франции – фаворит финала ЧМ-2018

Букмекерская контора William Hill явным фаворитом финальной встречи чемпионата мира-2018 считает Францию. Победа "ле бле" в основное время оценивается в 1.91, тогда как на успех Хорватии за 90 минут установлен коэффициент 4.5, а на ничью – 3.2.

Соответственно, Франция по версии William Hill, скорее всего, завоюет титул – коэффициент 1.44. А вот итоговый триумф Хорватии на Кубке мира не выглядит очень сенсационным и оценивается в 2.75.

По мнению букмекеров, лучшие шансы отличиться в финале имеют французские форварды Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На гол любого из них предлагают поставить за 2.87. У хорватов больше всего ждут от Марио Манджукича. Забитый мяч форварда Ювентуса оценен коэффициентом 4.

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Специалисты авторитетной конторы Bwin солидарны с коллегами в определенные фаворита и аутсайдера финала Мундиаля. Коэффициенты на результаты в основное время аналогичные вышеуказанным.

Что касается прогноза на обладателя трофея, то австрийские букмекеры еще меньше верят в Хорватию – 2.8. Более вероятно, что кубок над головой поднимет капитан сборной Франции Уго Льорис – 1.42.

Bwin также определила фаворитов на "Золотой мяч" турнира. Самые большие шансы стать лучшим игроком ЧМ-2018 имеет французский талант Килиан Мбаппе – коэффициент 1.9. На втором месте лидер хорватской сборной Лука Модрич – коэффициент 3.

Напомним, что в полуфинале Франция минимально обыграла Бельгию, а Хорватия в дополнительное время сумела переиграть Англию.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
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Хорватия
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