Ракітіч: У фіналі ЧС-2018 на поле вийдуть 4,5 млн хорватів

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"У мене є відчуття, що за нас будуть вболівати сотні мільйонів людей по всьому світу. Мені пишуть з Аргентини, Іспанії, Німеччини, з усіх куточків світу.

Це буде історичний матч для всіх хорватів. Повірте, у нас буде більш ніж достатньо сил і енергії. На поле вийдуть 4,5 млн хорватів. Ми будемо допомагати один одному. Ми розуміємо, що це найважливіша гра в нашому житті. Ми хочемо залишити поле з високо піднятою головою, з усвідомленням того, що зробили все для перемоги.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Важливі не тільки 23 футболіста. З нами наші тренери, персонал, фізіотерапевти, лікарі, журналісти, а також 4,5 млн людей в Хорватії. Це неймовірна честь і радість для нас.

Нам пощастило вийти в фінал, але ми викладалися в кожній грі турніру. Якби стадіон міг вмістить 4,5 млн людей, впевнений, він був би заповнений", – цитує Ракітіча видання AS.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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