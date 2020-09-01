Віце-чемпіон світу підписав контракт до літа 2024 року, інформує офіційний сайт андалусійців. Переможці Ліги Європи заплатили 1,5 млн євро, ще 9 млн передбачені бонусами.

Реал продав гравця збірної Іспанії у Севілью

Ракітіч повинен стати новим лідером команди після відходу Евера Банеги. Хорват виступав за Севілью з 2011 по 2014 рік і навіть носив капітанську пов'язку. У сезоні 2013/14 виграв з "рохібланкос" Лігу Європи, а згодом був проданий Барселоні за 18 млн євро.

Додамо, що Ракітіч провів за каталонців 42 матчі у минулій кампанії, відзначився одним голом та 5 асистами.

Трансфер Мессі з Барселони: Гвардіола дав шокуючу пораду аргентинцеві та ризик знищити футбольну індустрію (LIVE)