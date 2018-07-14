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Ракитич: Надеюсь, французы не будут хорошо спать перед финалом ЧМ-2018

00:08 23 Читати українською
Ракитич: Надеюсь, французы не будут хорошо спать перед финалом ЧМ-2018
Иван Ракитич / FIFA

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился своими ожиданиями перед финалом чемпионата мира-2018 против Франции.

На чемпионате мира-1998 Франция в полуфинале выбила Хорватию благодаря двум голам Лилиана Тюрама. Тот матч неоднократно упоминается в контексте предстоящего финала, однако Ивана Ракитича он не волнует.

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"Они выиграли в 1998 году, поздравляем их. А мы хотим это сделать в воскресенье. Мы уважаем сборную Франции, но теперь будет новая игра. Мы хотим завоевать титул, сделать это для Хорватии.

Франция – очень сильная команда, они имеют фантастических игроков на всех позициях. Знаем, что одолеть их будет сложно. Мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Это будет битва, а наше желание зашкаливает. Надеюсь, они не будут хорошо спать перед финалом", – цитирует Ивана Ракитича официальный сайт ФИФА.

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Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00. На пути к решающему матчу "клетчатые" в плей-офф прошли Данию, Россию и Англию.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
17
час
:
5
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Иван Ракитич Иван Ракитич Хорватия Хорватия
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