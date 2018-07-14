Ракитич: Надеюсь, французы не будут хорошо спать перед финалом ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился своими ожиданиями перед финалом чемпионата мира-2018 против Франции.

На чемпионате мира-1998 Франция в полуфинале выбила Хорватию благодаря двум голам Лилиана Тюрама. Тот матч неоднократно упоминается в контексте предстоящего финала, однако Ивана Ракитича он не волнует.

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"Они выиграли в 1998 году, поздравляем их. А мы хотим это сделать в воскресенье. Мы уважаем сборную Франции, но теперь будет новая игра. Мы хотим завоевать титул, сделать это для Хорватии.

Франция – очень сильная команда, они имеют фантастических игроков на всех позициях. Знаем, что одолеть их будет сложно. Мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Это будет битва, а наше желание зашкаливает. Надеюсь, они не будут хорошо спать перед финалом", – цитирует Ивана Ракитича официальный сайт ФИФА.

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Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00. На пути к решающему матчу "клетчатые" в плей-офф прошли Данию, Россию и Англию.