Ракітіч: Сподіваюся, французи не спатимуть добре перед фіналом ЧС-2018

Півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився своїми очікуваннями перед фіналом чемпіонату світу-2018 проти Франції.

На чемпіонаті світу-1998 Франція у півфіналі вибила Хорватію завдяки двом голам Ліліана Тюрама. Той матч неодноразово згадується в контексті майбутного фіналу, однак Івана Ракітіча він не хвилює.

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"Вони виграли в 1998 році, вітаємо їх. А ми хочемо це зробити в неділю. Ми поважаємо збірну Франції, але тепер буде нова гра. Ми хочемо завоювати титул, зробити це для Хорватії.

Франція – дуже сильна команда, вони мають фантастичних гравців на усіх позиціях. Знаємо, що здолати їх буде складно. Ми повинні продемонструвати свою найкращу гру. Це буде битва, а наше бажання зашкалює. Сподіваюся, вони не спатимуть добре перед фіналом", – цитує Івана Ракітіча офіційний сайт ФІФА.

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Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 18.00. На шляху до вирішального матчу "картаті" у плей-офф пройшли Данію, Росію та Англію.