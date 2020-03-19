Ракитич готов пойти на большие жертвы ради возвращения в клуб, который сделал из него звезду

Хавбек Барселоны Иван Ракитич может сделать неожиданный выбор для продолжения карьеры.

Хорват серьезно рассматривает вариант с возвращением в Севилью, сообщает Sport.es.

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Контракт Ракитича с Барселоной истекает в 2021 году, поэтому есть немало заинтересованных клубов. Ювентус и Интер уже начинали первые шаги в направлении подписания вице-чемпиона мира, однако Ракитич не хочет покидать Испанию. 32-летний хавбек готов отказать грандам с Апеннин и вернуться в Севилью. Хорвата не беспокоит даже уменьшение зарплаты.

Напомним, Ракитич перешел из Севильи в Барселону шесть лет назад. Именно в андалусийском клубе он сделал себе имя, выиграв Лигу Европы и став капитаном команды.

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