"Роман Зозуля – первый в списке украинских патриотов-футболистов. Он своими поступками, которые делал в то время, это доказывал. Конфликт с испанскими фанатами? Это маленькая группа была, которая его не поддерживала, основная масса болельщиков была на его стороне.

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Ракицкого и Ордеца [за их переходы в российские клубы] не осуждаю. Понятно, что это сложный вопрос для Украины и для украинских футболистов. Я не знаю, какие ситуации у них были и почему они так решили. Считаю, что Шахтер хорошо заработал на Ракицком, а сам футболист выбрал такой путь и сейчас там хорошо играет. Не хочу сейчас рассуждать о политике в спорте. Они приняли такое решение. Трудно рассуждать.

Конечно, эту ситуацию можно сравнивать с той, что была между Хорватией и Сербией. Поехал ли бы я играть в Сербию? У нас это было невозможно в то время. Но сейчас какие-то другие времена. Я прошел тоже войну, моя семья пострадала, наш дом сожгли. Слава Богу, что все живы-здоровы. Но я считаю, что та война была намного жестче, чем на Донбассе. И продолжалось все очень долго, только совсем недавно отношения между Хорватией и Сербией начали налаживаться. Но у меня есть много друзей из Сербии, мы нормально общаемся", – заявил Бартулович в интервью SportArena.

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