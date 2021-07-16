"Роман Зозуля – перший у списку українських патріотів-футболістів. Він своїми вчинками, які робив у той час, це доводив. Конфлікт з іспанськими фанатами? Це маленька група була, яка його не підтримувала, основна маса вболівальників була на його боці.

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Ракицького і Ордеця [за їхні переходи в російські клуби] не засуджую. Зрозуміло, що це складне питання для України і для українських футболістів. Я не знаю, які ситуації у них були і чому вони так вирішили. Вважаю, що Шахтар добре заробив на Ракицькому, а сам футболіст вибрав такий шлях і зараз там добре грає. Не хочу зараз міркувати про політику в спорті. Вони ухвалили таке рішення. Важко міркувати.

Звичайно, цю ситуацію можна порівнювати з тією, що була між Хорватією і Сербією. Чи поїхав би я грати в Сербію? У нас це було неможливо в той час. Але зараз якісь інші часи. Я пройшов теж через війну, моя сім'я постраждала, наш будинок спалили. Слава Богу, що всі живі-здорові. Але я вважаю, що та війна була набагато жорсткішою, ніж на Донбасі. І тривало все дуже довго, тільки зовсім недавно відносини між Хорватією і Сербією почали налагоджуватися. Але у мене є багато друзів із Сербії, ми нормально спілкуємося", – заявив Бартуловіч у інтерв'ю SportArena.

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