Ракицкий стал лучшим игроком матча Шахтер – Фейеноорд по версии WhoScored
10 марта 12:44 - Читати українською
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий продолжает набирать обороты после возвращения в родной клуб.
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Именно Ракицкий получил самый высокий балл среди игроков обеих команд по версии WhoScored – 7,4.
Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1
Ярослав имеет стопроцентную успешность отборов, однако не слишком удачно играл на втором этаже, выйдя победителем в 2 эпизодах из 5. Также защитник забил единственный гол "горняков" во встрече.
Напомним, Шахтер и Фейеноорд сыграли вничью в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится уже скоро, 16 марта.
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