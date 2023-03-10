Ракицький став найкращим гравцем матчу Шахтар – Фейєнорд за версією WhoScored
12:44 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький продовжує набирати оберти після повернення до рідного клубу.
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Саме Ракицький отримав найвищий бал серед гравців обох команд за версією WhoScored – 7,4.
Курйозний гол Ракицького у відеоогляді матчу Шахтар – Фейєнорд – 1:1
Ярослав має стовідсоткову успішність відборів, проте не надто вдало грав на другому поверсі, вийшовши переможцем у 2 епізодах з 5. Також захисник забив єдиний гол "гірників" у зустрічі.
Нагадаємо, Шахтар та Фейєнорд зіграли внічию в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться вже скоро, 16 березня.
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