"Ракицкий никогда не скрывал своего презрения к Украине", – Несенюк

Разве он один такой? Таких у нас миллионы, что бы ни говорила вопреки этом официальная пропаганда. Миллионы людей с украинскими паспортами при возможности с удовольствием поедут в Россию на в тысячу раз меньшие деньги, чем футболист Ракицкий. Это свершившийся факт, и с этим нам жить.

У нас что, за национальную сборную играют сплошные патриоты? Не смешите! Особенно рассказами о патриотизме алиевых, милевских, девичей, марлосов и других. Значительная часть, если не большинство украинских болельщиков, готовы видеть в сборной хоть папуасов, чтобы те хорошо играли. Чего тогда прицепились к Ракицкому? В нормальной стране футболиста выгнали бы из сборной за первую же "руку на печени" во время исполнения национального гимна. Это в нормальной стране, а не у нас, где журналиста набрасываются с проклятиями только из-за просьбе к футболисту сказать несколько слов на родном языке.

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Поэтому, на мой взгляд, с Ракицким раз все нормально. Наоборот – бешеную зарплату ему будут платить не украинскими, а враждескими деньгами. Экономия – разве нет? Думаю, что донецкий футболист делает все честно, в соответствии с собственными взглядами, которые сложились у таких, как он, уже в независимой Украине. Гораздо хуже него другие, такие, как бывший капитан национальной команды Тимощук, и говорил на украинском, и гимн орал громче всех, и "сине-желтую" ленту в косы заплетал, и флагом нашим размахивал где надо и не надо. А потом поехал туда же, куда и Ракицкий. И бегает там уже с другим флагом. Это на самом деле противно ", – написал Несенюк в своем блоге на Gazeta.ua.

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