"Ракицький ніколи не приховував свого презирства до України", – Несенюк

Хіба він один такий? Таких у нас мільйони, що б не казала всупереч цьому офіційна пропаганда. Мільйони людей з українськими паспортами в разі нагоди із задоволенням поїдуть до Росії на у тисячу разів менші гроші, ніж футболіст Ракицький. Це доконаний факт, і з цим нам жити.

У нас що, за національну збірну грають суцільні патріоти? Не смішіть! Особливо розповідями про патріотизм алієвих, мілевських, девичів, марлосів та інших. Значна частина, коли не більшість українських уболівальників, готові бачити в збірній хоч папуасів, аби ті добре грали. То чого тоді причепилися до Ракицького? У нормальній країні футболіста вигнали б зі збірної за першу ж "руку на печінці" під час виконання національного гімну. Це в нормальній країні, а не у нас, де на журналіста накидаються з прокльонами лише за прохання до футболіста сказати кілька слів рідною мовою.

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Тому, як на мене, з Ракицьким якраз усе нормально. Навпаки – шалену зарплату йому тепер платитимуть не українськими, а ворожими грошима. Економія – хіба ні? Гадаю, що донецький футболіст робить все чесно, відповідно до власних поглядів, які склалися у таких, як він, вже у незалежній Україні. Набагато гірші за нього інші, такі, як колишній капітан національної команди Тимощук, який і говорив українською, і гімн горлав гучніше за всіх, і "синьо-жовту" стрічку в коси заплітав, і прапором нашим розмахував де треба і не треба. А потім поїхав туди саме, куди й Ракицький. І бігає там вже з іншим прапором. Оце насправді бридко", – написав Несенюк у своєму блозі на Gazeta.ua.

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