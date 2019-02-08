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"Ракицький ніколи не приховував свого презирства до України", – Несенюк

21:49 107 Читать на русском
"Ракицький ніколи не приховував свого презирства до України", – Несенюк
Анатолій Тимощук / Футбол 24

Директор департаменту Динамо Микола Несенюк не вбачає нічого дивного в трансфері Ярослав Ракицького в Зеніт та критикує екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука.

"Не знаю, як у кого, а в мене рішення футболіста Ракицького поїхати до Росії, аби заробити у тамтешній команді Зеніт пару-трійку додаткових мільйонів доларів чи євро, жодних запитань не викликало. Навпаки – цей футболіст просто створений був для такого. Хто бачив або чув від Ракицького хоч би одне слово на підтримку України, не кажучи вже про слова українською мовою? Ніхто. Так, він не агітував відкрито за приєднання до Росії, але ніколи не приховував свого презирства до Батьківщини.

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Хіба він один такий? Таких у нас мільйони, що б не казала всупереч цьому офіційна пропаганда. Мільйони людей з українськими паспортами в разі нагоди із задоволенням поїдуть до Росії на у тисячу разів менші гроші, ніж футболіст Ракицький. Це доконаний факт, і з цим нам жити.

У нас що, за національну збірну грають суцільні патріоти? Не смішіть! Особливо розповідями про патріотизм алієвих, мілевських, девичів, марлосів та інших. Значна частина, коли не більшість українських уболівальників, готові бачити в збірній хоч папуасів, аби ті добре грали. То чого тоді причепилися до Ракицького? У нормальній країні футболіста вигнали б зі збірної за першу ж "руку на печінці" під час виконання національного гімну. Це в нормальній країні, а не у нас, де на журналіста накидаються з прокльонами лише за прохання до футболіста сказати кілька слів рідною мовою.

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Тому, як на мене, з Ракицьким якраз усе нормально. Навпаки – шалену зарплату йому тепер платитимуть не українськими, а ворожими грошима. Економія – хіба ні? Гадаю, що донецький футболіст робить все чесно, відповідно до власних поглядів, які склалися у таких, як він, вже у незалежній Україні. Набагато гірші за нього інші, такі, як колишній капітан національної команди Тимощук, який і говорив українською, і гімн горлав гучніше за всіх, і "синьо-жовту" стрічку в коси заплітав, і прапором нашим розмахував де треба і не треба. А потім поїхав туди саме, куди й Ракицький. І бігає там вже з іншим прапором. Оце насправді бридко", – написав Несенюк у своєму блозі на Gazeta.ua.

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Теги
Зеніт Зеніт Микола Несенюк Трансфери Зеніта Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Анатолій Тимощук Анатолій Тимощук Шахтар Шахтар
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