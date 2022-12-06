"Где будет Ракицкий? Я не знаю, меня удивило, что он не очутился в Шахтере. Он был в клубе, тренировался. Насколько я понимаю, Матвиенко должен был переходить в Аякс, уже будто бы был на медосмотре, но что-то не сложилось.

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Как следствие – Ракицкого решили не использовать. Где он будет? Думаю, что ни в одной из украинских топовых команд его не будет", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Ракицкий 3 декабря расторг контракт с Адана Демирспором и находится в статусе свободного агента. В текущем сезоне Ярослав провел за команду 9 матчей во всех турнирах (1 ассист и два исключения). Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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