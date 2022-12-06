"Де буде Ракицький? Я не знаю, мене здивувало, що він не опинився в Шахтарі. Він був у клубі, тренувався. Наскільки я розумію, Матвієнко мав переходити в Аякс, вже ніби був на медогляді, але щось не склалось.

Ракицький передчасно покинув Адана Демірспор – контракт був розрахований ще на пів року

Як наслідок – Ракицького вирішили не використовувати. Де він буде? Думаю, що в жодній з українських топових команд його не буде", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Ракицький 3 грудня розірвав контракт з Адана Демірспором та перебуває в статусі вільного агента. У поточному сезоні Ярослав провів за команду 9 матчів у всіх турнірах (1 асист і два вилучення). Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою