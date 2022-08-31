Марио Балотелли никак не может задержаться в одном клубе дольше сезона.

Новым этапом в карьере скандального итальянца стал Сьон. Контракт рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон Балотелли отыграл за Адана Демирспор и выглядел неплохо – 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах. Впрочем, летом 32-летний нападающий вдруг захотел перейти в Сьон. Дошло даже до стычки с главным тренером Винченцо Монтеллой. В конце концов Адана Демирспор согласился отпустить Супер Марио за скромные 2,6 млн евро.

Напомним, в составе турецкого клуба играет Ярослав Ракицкий, не успевший насладиться длительными выступлениями с финалистом Евро-2012.

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