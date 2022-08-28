Марио Балотелли не был бы самим собой, если бы на ровном месте не попал в неприятности.

Матч Адана Демирспор – Умраниеспор завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол был забит еще в дебюте игры, но самый интересный эпизод случился уже после финального свистка.

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Его участником стал, конечно же, скандальный Марио Балотелли. После игры Винченцо Монтелла, который возглавляет Адана Демиспор, вышел на поле, чтобы пожать руки соперникам и арбитрам. Балотелли что-то сказал в спину своему соотечественнику, после чего тот не выдержал.

Монтелла оттолкнул нападающего, регулярно попадающего в разнообразные неприятные ситуации. Едва не началась драка – игроки и персонал Адана Демирспор сумели унять страсти, растянув участников конфликта в разные стороны.

Напомним, цвет Адана Демирспор защищает Ярослав Ракицкий, но экс-защитник Шахтера отбывал дисквалификацию за удаление в предыдущем туре против Фенербахче.