Маріо Балотеллі ніяк не може затриматися у одному клубі довше, ніж на сезон.

Новим етапом у кар'єрі скандального італійця став Сьйон. Контракт розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон Балотеллі відіграв за Адана Демірспор і виглядав непогано – 19 голів та 6 асистів у 33 матчах. Втім, влітку 32-річний нападник раптом захотів перейти в Сьйон. Дійшло навіть до сутички з головним тренером Вінченцо Монтеллою. Зрештою, Адана Демірспор погодився відпустити Супер Маріо за скромні 2,6 млн євро.

Нагадаємо, у складі турецького клубу грає Ярослав Ракицький, який не встиг насолодитись тривалими виступами з фіналістом Євро-2012.

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