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Райола помогает Интеру осуществить трансфер Погба

16:15 48 Читати українською
Райола помогает Интеру осуществить трансфер Погба
Поль Погба / Getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба уже этим летом может снова оказаться в Серии А.

Миланский Интер решительно настроен подписать Погба и уже контактировал с Мино Райолой, сообщает Daily star. Агент француза заинтересован в таком варианте и готов помочь "нерадзурри".

Погба признался, кто заставил его покинуть Манчестер Юнайтед в 2012 году

Отмечается, что сделке может поспособствовать главный тренер Интера Антонио Конте, который работал с Погба в Ювентусе, а также спортивный директор миланцев Беппе Маротта, который принимал непосредственное участие в переходе футболиста из МЮ в туринский клуб.

Напомним, хавбек начинал взрослую карьеру в МЮ, откуда в 2012 году перебрался в Ювентус. В 2016 году манкунианцы вернули француза, заплатив "старой синьоре" 105 миллионов евро. Действующий контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до июля 2021 с возможностью продления еще на сезон.

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Теги
Интер Интер Италия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мино Райола
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