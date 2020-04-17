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Погба признался, кто заставил его покинуть Манчестер Юнайтед в 2012 году

07:30 54 Читати українською
Погба признался, кто заставил его покинуть Манчестер Юнайтед в 2012 году
Фергюсон, Моуринью, Погба / Фото Mirror

Лидер МЮ Поль Погба объяснил, почему в 2012 году решил перебраться в Ювентус.

"Дело было не в дефиците доверия между мной и Алексом Фергюсоном. Матч против Блэкберна стал последней каплей. На поле не было ни одного полузащитника, в центре поля играли Парк Джи Сун и Рафаэл, а я не вышел на поле. Мы проиграли.

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Фергюсон сказал мне разминаться, я думал, что выйду, но он меня не выпустил. Это разбило мне сердце. Затем я сказал Патрису Эвра, что уйду, но это было непросто.

Я перешел в Ювентус, не имея гарантированного места в стартовом составе. Я хотел показать, что готов играть в основе",– цитирует Погба Di Marzio.

Напомним, Поль покинул МЮ в 2012-м, но через 4 года вернулся, перейдя из Ювентуса.

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