Слухи о новом соглашении между Златаном Ибрагимовичем и Миланом оказались поспешными.

Агент шведского ветерана, Мино Райола, опроверг информацию, которая ранее появилась в прессе.

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"Ибрагимович НЕ продлевал контракт с Миланом", – написал Райола в своем Twitter. До этого журналист Николо Скира сообщил, что Златан заключил новое соглашение с "россонери" и гарантированно заработает 6 млн евро за сезон.

Добавим, что Милан уже начал подготовку к сезону 2020/21, но Ибрагимович сейчас находится в статусе свободного агента и не тренируется с командой Стефано Пиоли.

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