Милан интересуется хавбеком Ливерпуля – в планы "россонери" может вмешаться Индзаги

На радары "россонери" попал полузащитник Ливерпуля Марко Груич, сообщает Tuttomercato.

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Милан установил первые контакты с чемпионами Англии, однако Беневенто уже сделал предложение по аренде игрока с правом выкупа. Интересно, что новичка Серии А возглавляет легенда миланцев – Филиппо Индзаги. Судьба Груича должна решиться в ближайшие дни.

Добавим, что контракт серба с Ливерпулем рассчитан до лета 2023-го, цена за Transfermarkt – 14,5 млн евро. Последние два сезона хавбек провел в Герте на правах аренды.

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