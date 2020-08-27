Райола спростував інформацію про новий контракт Ібрагімовіча з Міланом

Чутки про нову угоду між Златаном Ібрагімовічем і Міланом виявилися поспішними.

Агент шведського ветерана, Міно Райола, заперечив інформацію, яка раніше з'явилася у пресі.

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"Ібрагімович НЕ продовжував контракт з Міланом", – написав Райола у своєму Twitter. До цього журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Златан уклав нову угоду з "россонері" і гарантовано заробить 6 млн євро за сезон.

Додамо, що Мілан вже розпочав підготовку до сезону 2020/21, але Ібрагімовіч наразі перебуває у статусі вільного агента і не тренується з командою Стефано Піолі.

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