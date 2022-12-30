В рамках программы дня в 15-м туре Ла Лиги было проведено три матча. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 15-й тур

Жирона – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Кастельянос, 34 (пен), Саис, 75 (пен) – Камельо, 2, Паласон, 62

Бетис – Атлетик – 0:0

Удаление: Л. Фелипе (Бетис), 90+5

Атлетико – Эльче – 2:0

Голы: Фелиш, 56, Мората, 74

Удаления: Эрмосо, 53 - Верду, 15, Кина, 90

Райо Вальекано в первом туре после зимней паузы мог подняться в зону Лиги чемпионов. Для этого мадридцам необходимо было победить Жирону на выезде – и уже на 71 секунде встречи гости открыли счет! Мигель Гутеррес неудачно выбил мяч за спину своим защитникам, позволив Камельо реализовать выход один на один. 1:0! Серхио забил самый быстрый гол Райо в Ла Лиге за последние три года.

Впрочем, удержать преимущество в первом тайме мадридцам не удалось. Иван Мартин на 30-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал Кастельянос. На старте второго тайма Паласон с паса все того же Камельо снова вывел Райо Вальекано вперед, однако каталонцы всего за 13 минут заработали еще один 11-метровый – Саис точным ударом с "точки" восстановил статус-кво. 2:2!

В компенсированное время свежий Стуани мог и победу хозяевам принести, но его гол отменили из-за офсайда. Это явная ошибка арбитров, ведь они не приняли во внимание контакт с ногой Паласона – тот играл в мяч сознательно, а значит Стуани не был в положении вне игры. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Error garrafal del VAR en el Girona - Rayo Vallecano.



El tanto anulado a Stuani en el último minuto es LEGAL.



Isi juega el balón de forma deliberada teniendo total control sobre la acción que pretende realizar.



Incomprensible que el VAR no entre con la normativa en mano. pic.twitter.com/SlSvE8erJf — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 29, 2022

Четвертую позицию занимал Атлетик, для которого угроза потери места в зоне ЛЧ еще не исчезла. Бетис имел равное со "львами" количество очков, поэтому в выездном поединке против "вердибланкос" баскам была нужна победа. Впрочем, в первом тайме моментов практически не возникало, а в течение большей части второго доминировали хозяева. В частности, несколько классных шансов открыть счет упустил Луис Энрике (а Симон сделал ряд сейвов).

Ближе к завершению поединка игра стала раскрываться, однако Атлетик так и не заставил нервничать севильских фанов. Впрочем, баскам удалось несколько овладеть давлением Бетиса. Как следствие, забитых голов болельщики не увидели, а Луис Фелипе от отчаяния бросился в грубый подкат, спровоцировал схватку и получил удаление. 0:0 на Бенито Вильямарин – команда Мануэля Пеллегрини также не смогла подняться в зону ЛЧ.

Впрочем, шанс на прорыв в топ-4 оставался у Атлетико. Мадридцы отставали на одно очко от Атлетика, поэтому в домашней встрече против Эльче команде была нужна только победа. Никто вообще не сомневался, что мадридцы добьются своего, ведь соперник "матрасников" за весь сезон набрал всего 4 очка, не выиграв ни одного матча. На 15-й же минуте поединка даже самые большие оптимисты "похоронили" гостей из Аликанте – Верду получил удаление, оставив их в меньшинстве.

Тем не менее, до перерыва голов никто не забил, да и моментов особо не возникало. На старте же второго тайма Эрмосо уравнял составы, получив две желтые карточки за три минуты. Интрига возродилась, однако на 56-й минуте класс хозяев таки сказался. Фелиш открылся между линиями под пас Кондогбия и пяткой отдал передачу на Морату, а тот покатил правее под прострел Льоренте. Гризманн не смог его замкнуть, но подхватил отскок и навесил на голову Фелишу – тот с пяти метров не промахнулся. 1:0!

Организовав еще несколько хороших атак, Атлетико добил аутсайдера. На 74-й минуте Мората принял мяч на правом углу штрафной, эффектно обыграл защитника (тот упал), а затем качнул еще одного и пробил – сфера срикошетила от соперника и перелетела голкипера, приземлившись у дальней штанги в воротах. 2:0! Эльче же на 90-й минуте еще и второе удаление заработал.

В итоге, подопечные Диего Симеоне поднимаются на третью строчку в турнирной таблице! Атлетик же выпал из зоны ЛЧ.

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