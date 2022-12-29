Жирона у рідних стінах зуміла стримати натиск Райо Вальєкано, зігравши внічию (2:2). Звіт про цей та інші матчі 15-го туру іспанської Прімери читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 15-й тур

Жирона – Райо Вальєкано – 2:2

Голи: Кастельянос, 34 (пен), Саіс, 75 (пен) – Камельйо, 2, Паласон, 62

Бетіс – Атлетік – початок о 20:15

Атлетіко – Ельче – початок о 22:30

Райо Вальєкано у першому турі після зимової паузи міг піднятись у зону Ліги чемпіонів. Для цього мадридцям необхідно було перемогти Жирону на виїзді – і вже на 71 секунді зустрічі гості відкрили рахунок! Мігель Гутєррес невдало вибив м'яч за спину своїм захисникам, дозволивши Камельйо реалізувати вихід віч-на-віч. 1:0! Серхіо забив найшвидший гол Райо в Ла Лізі за останні три роки.

Втім, втримати перевагу в першому таймі мадридцям не вдалося. Іван Мартін на 30-й хвилині заробив пенальті, який впевнено реалізував Кастельянос. На старті другого тайму Паласон з пасу все того ж Камельйо знову вивів Райо Вальєкано вперед, однак каталонці всього за 13 хвилин заробили ще один 11-метровий – Саіс точним ударом з "позначки" відновив рівновагу. 2:2!

У компенсований час свіжий Стуані міг і перемогу господарям принести, але його гол скасували через офсайд. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Райо Вальєкано не зміг піднятись у топ-4.

Четверту позицію посідав Атлетік, для якого загроза втрата місця в зоні ЛЧ ще не зникла. Бетіс мав рівну з "левами" кількість очок, тож у виїзному поєдинку проти "вердібланкос" баскам була потрібна перемога. Втім, у першому таймі моментів практично не виникало, а протягом більшої частини другого домінували господарі. Зокрема, кілька класних шансів відкрити рахунок змарнував Луїс Енріке (а Сімон зробив низку сейвів).

Ближче до завершення поєдинку гра стала розкриватись, однак Атлетік так і не змусив нервувати севільських фанів. Втім, баскам вдалося дещо опанувати тиск Бетіса. Як наслідок, забитих голів уболівальники не побачили. 0:0 на Беніто Вільямарін. Команда Мануеля Пеллегріні також не змогла піднятись у зону ЛЧ.