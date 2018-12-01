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Райо Вальекано минимально одолел Эйбар

00:15 4 Читати українською
Райо Вальекано минимально одолел Эйбар
Радость игроков Райо Вальекано / Сайт Ла Лиги

В матче 14 тура Ла Лиги Райо Вальекано сумел победить Эйбар. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 14 тур

Райо Вальекано – Эйбар – 1:0

Гол: Эмбарба, 53

Райо Вальекано одержал вторую победу в чемпионате, одолев Эйбар. Единственный гол в матче провел Эмбарба на 53 минуте.

Эта победа подняла Райо Вальекано с последнего места, Эйбар с 18 пунктами остался на 10 позиции.

Испания14 турЭстадио де Вальекас (Мадрид)

Райо Вальекано - Эйбар: Пятница 30 ноября 2018

Райо Вальекано
Матч окончен
1 : 0
Эйбар
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Райо Вальекано Райо Вальекано Эйбар Эйбар Испания Райо Вальекано - Эйбар
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