Райо Вальєкано мінімально здолав Ейбар

В матчі 14 туру Ла Ліги Райо Вальєкано зумів перемогти Ейбар. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Райо Вальєкано – Ейбар – 1:0

Гол: Ембарба, 53

Райо Вальєкано здобув другу перемогу в чемпіонаті, здолавши Ейбар. Єдиний гол в матчі провів Ембарьа на 53 хвилині.

Ця перемога підняла Райо Вальєкано з останнього місця, Ейбар з 18 пунктами лишився на 10 позиції.