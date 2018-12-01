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Райо Вальєкано мінімально здолав Ейбар

00:07 15 Читать на русском
Райо Вальєкано мінімально здолав Ейбар
Радість гравців Райо Вальєкано / Сайт Ла Ліги

В матчі 14 туру Ла Ліги Райо Вальєкано зумів перемогти Ейбар. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Райо Вальєкано – Ейбар – 1:0

Гол: Ембарба, 53

Райо Вальєкано здобув другу перемогу в чемпіонаті, здолавши Ейбар. Єдиний гол в матчі провів Ембарьа на 53 хвилині.

Ця перемога підняла Райо Вальєкано з останнього місця, Ейбар з 18 пунктами лишився на 10 позиції.

Іспанія14 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Ейбар: П'ятниця 30 листопада 2018

Райо Вальєкано
Матч завершено
1 : 0
Ейбар
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Теги
Райо Вальєкано Райо Вальєкано Ейбар Ейбар Іспанія Райо Вальєкано - Ейбар
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