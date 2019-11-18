Райкович объяснил, почему не спас Сербию от пропущенного гола после удара Беседина

Вратарь сборной Сербии Предраг Райкович подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Украины (2:2).

"Мы хорошо начали игру, действовали просто отлично, контролировали мяч и открыли счет в матче. Затем допустили ошибку, которой соперник воспользовался и сравнял счет. Но все выглядело так, что это наш день, поэтому я не удивлен, что мы снова вышли вперед.

Беседин – о спасительном голе в ворота Сербии: Мяч отскочил, я принял, раз-два и пробил

Обязаны были доводить поединок до победы, но на последних секундах игры произошло нечто странное – именно так я мог бы охарактеризовать второй пропущенный нами гол. В этом эпизоде ​​мяч отскочил как-то глупо и полетел по совершенно непредсказуемой траектории. Я попытался среагировать как мог, но этого оказалось недостаточно.

Думаю, большего я в тот момент не смог бы сделать. Впрочем, пусть лучше настолько неприятный момент произойдет в таком матче, а не в том, какой будет для нас решающим", – цитирует Райковича Dynamo.kiev.ua.

"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина