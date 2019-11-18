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Райкович объяснил, почему не спас Сербию от пропущенного гола после удара Беседина

11:53 276 Читати українською
Райкович объяснил, почему не спас Сербию от пропущенного гола после удара Беседина
Предраг Райкович / Getty images

Вратарь сборной Сербии Предраг Райкович подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Украины (2:2).

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Мы хорошо начали игру, действовали просто отлично, контролировали мяч и открыли счет в матче. Затем допустили ошибку, которой соперник воспользовался и сравнял счет. Но все выглядело так, что это наш день, поэтому я не удивлен, что мы снова вышли вперед.

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Обязаны были доводить поединок до победы, но на последних секундах игры произошло нечто странное – именно так я мог бы охарактеризовать второй пропущенный нами гол. В этом эпизоде ​​мяч отскочил как-то глупо и полетел по совершенно непредсказуемой траектории. Я попытался среагировать как мог, но этого оказалось недостаточно.

Думаю, большего я в тот момент не смог бы сделать. Впрочем, пусть лучше настолько неприятный момент произойдет в таком матче, а не в том, какой будет для нас решающим", – цитирует Райковича Dynamo.kiev.ua.

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Теги
Евро-2020 Сербия - Украина Артем Беседин Артем Беседин Сербия Сербия Предраг Райкович Предраг Райкович
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