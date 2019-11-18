Райковіч пояснив, чому не врятував Сербію від пропущеного гола після удару Бєсєдіна

Воротар збірної Сербії Предраг Райковіч підвів підсумки матчу відбірного турніру Євро-2020 зі збірною України (2:2).

"Ми добре почали гру, діяли просто відмінно, контролювали м'яч і відкрили рахунок у матчі. Потім допустили помилку, якою суперник скористався і зрівняв рахунок. Але все виглядало так, що це наш день, тому я не здивований, що ми знову вийшли вперед.

Бєсєдін – про рятівний гол у ворота Сербії: М'яч відскочив, я прийняв, раз-два і пробив

Зобов'язані були доводити поєдинок до перемоги, але на останніх секундах гри відбулося щось дивне – саме так я міг би охарактеризувати другий пропущений нами гол. У цьому епізоді м'яч відскочив якось безглуздо і полетів за абсолютно непередбачуваною траєкторією. Я спробував зреагувати як міг, але цього виявилося недостатньо.

Думаю, більшого я в той момент не зміг би зробити. Втім, нехай краще настільки неприємний момент відбудеться в такому матчі, а не в тому, який буде для нас вирішальним", – цитує Райковіча Dynamo.kiev.ua.

"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна