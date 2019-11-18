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СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Райковіч пояснив, чому не врятував Сербію від пропущеного гола після удару Бєсєдіна

11:50 1347 Читать на русском
Райковіч пояснив, чому не врятував Сербію від пропущеного гола після удару Бєсєдіна
Предраг Райковіч / Getty images

Воротар збірної Сербії Предраг Райковіч підвів підсумки матчу відбірного турніру Євро-2020 зі збірною України (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Ми добре почали гру, діяли просто відмінно, контролювали м'яч і відкрили рахунок у матчі. Потім допустили помилку, якою суперник скористався і зрівняв рахунок. Але все виглядало так, що це наш день, тому я не здивований, що ми знову вийшли вперед.

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Зобов'язані були доводити поєдинок до перемоги, але на останніх секундах гри відбулося щось дивне – саме так я міг би охарактеризувати другий пропущений нами гол. У цьому епізоді м'яч відскочив якось безглуздо і полетів за абсолютно непередбачуваною траєкторією. Я спробував зреагувати як міг, але цього виявилося недостатньо.

Думаю, більшого я в той момент не зміг би зробити. Втім, нехай краще настільки неприємний момент відбудеться в такому матчі, а не в тому, який буде для нас вирішальним", – цитує Райковіча Dynamo.kiev.ua.

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Теги
Євро-2020 Сербія - Україна Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Сербія Сербія Предраг Райковіч Предраг Райковіч
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