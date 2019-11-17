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Беседин – о спасительном голе в ворота Сербии: Мяч отскочил, я принял, раз-два и пробил

20:24 40 Читати українською
Беседин – о спасительном голе в ворота Сербии: Мяч отскочил, я принял, раз-два и пробил
Артем Беседин забил гол в матче Сербия – Украина

Нападающий сборной Украины Артем Беседин поделился эмоциями от поединка против Сербии (2:2). Гол форварда Динамо на последних секундах игры принес "сине-желтым" ничью.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Гол на последних минутах во втором матче подряд? Это, прежде всего? говорит о подготовке. Как все ребята относятся к матчам. Спасибо всем, кто за нас болел и в Украине, и за рубежом. Нужно продолжать так же играть и на Евро. В дальнейшем все будет еще лучше.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Какую задачу давал тренерский штаб? Мы проигрывали 1:2, нужно было забивать, помогать команде в обороне и в атаке. Хорошо, что получилось. Спасибо штабу за доверие и вызов. Меня давно не было в сборной. Было приятно вернуться.

Мой гол? Видел, что Ярмола стрелял, мяч отскочил, я принял, раз-два и пробил. Был рикошет, и залетел прямо в угол. Главное, что забил. А я это сделал или нет... Это общая заслуга. После матча Шевченко поблагодарил всех и с сегодняшнего дня будем готовиться к Евро. Надо держаться за коллектив. В дальнейшем все будет хорошо.

С кем хочется сыграть на Евро? Там все сборные будут сильными", – цитирует Беседина Динамомания.

Заметим, жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

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Сборная Украины Украина Украина Сербия - Украина Евро-2020 Артем Беседин Артем Беседин
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