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Рафаилов прогнозирует ужасные проблемы украинского футбола – далеко не все клубы смогут выжить

18:06 12 Читати українською
Рафаилов прогнозирует ужасные проблемы украинского футбола – далеко не все клубы смогут выжить
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов убежден, что украинский футбол будет очень трудно переживать кризис после коронавируса.

"Этот вирус – беда, которая обрушилась на человечество. Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Я не думаю, что качественный и количественный состав нашего футбола будет таким же, как до коронавируса.

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Конечно, сильно пострадает Вторая лига. Первая лига тоже, а с нового года и УПЛ. В мире и Украине ожидается падение экономики. А у нас вообще все гипертрофированно получается, поэтому изменения будут большие. Готовы ли мы к ним – время покажет", - подытожил Рафаилов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, УПЛ надеется на возможность возобновления сезона в конце мая, пока сыграны 23 тура.

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Теги
футбольные финансы коронавирус Сергей Рафаилов
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