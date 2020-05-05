Рафаилов прогнозирует ужасные проблемы украинского футбола – далеко не все клубы смогут выжить

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов убежден, что украинский футбол будет очень трудно переживать кризис после коронавируса.

"Этот вирус – беда, которая обрушилась на человечество. Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Я не думаю, что качественный и количественный состав нашего футбола будет таким же, как до коронавируса.

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Конечно, сильно пострадает Вторая лига. Первая лига тоже, а с нового года и УПЛ. В мире и Украине ожидается падение экономики. А у нас вообще все гипертрофированно получается, поэтому изменения будут большие. Готовы ли мы к ним – время покажет", - подытожил Рафаилов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, УПЛ надеется на возможность возобновления сезона в конце мая, пока сыграны 23 тура.

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