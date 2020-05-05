Рафаїлов прогнозує жахливі проблеми українського футболу – далеко не всі клуби зможуть вижити

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов переконаний, що український футбол дуже важко переживатиме кризу після коронавірусу.

"Цей вірус – біда, яка звалилася на людство. Український футбол після паузи буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавірусу.

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Звичайно, сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з нового року і УПЛ. У світі і Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано виходить, тому зміни будуть великі. Чи готові ми до них – час покаже", – підсумував Рафаїлов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, УПЛ сподівається на можливість відновлення сезону в кінці травня, наразі зіграні 23 тури.

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