Рафаилов покидает Зарю, – СМИ

Кадровая революция в луганской Заре. Со своего поста собирается уйти многолетний генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

Эксцентричный функционер вскоре покинет луганский клуб. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Football Hub.

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Рафаилов уже якобы написал заявление на увольнение. Официально отставка произойдет до конца месяца. Причины такого шага гендиректора Зари пока неизвестны. Однако, они точно не связаны с карантином из-за эпидемии коронавируса.

Сергей Рафаилов работал в Заре с ноября 2009 года. Широкой публике он стал известным благодаря острым высказываниям в адрес отечественных грандов и другим контраверсионным заявлениям.

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