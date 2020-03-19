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Рафаилов покидает Зарю, – СМИ

16:49 290 Читати українською
Рафаилов покидает Зарю, – СМИ
Сергей Рафаилов / ФК Заря

Кадровая революция в луганской Заре. Со своего поста собирается уйти многолетний генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

Эксцентричный функционер вскоре покинет луганский клуб. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Football Hub.

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Рафаилов уже якобы написал заявление на увольнение. Официально отставка произойдет до конца месяца. Причины такого шага гендиректора Зари пока неизвестны. Однако, они точно не связаны с карантином из-за эпидемии коронавируса.

Сергей Рафаилов работал в Заре с ноября 2009 года. Широкой публике он стал известным благодаря острым высказываниям в адрес отечественных грандов и другим контраверсионным заявлениям.

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