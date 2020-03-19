Леднев поразил финтами с туалетной бумагой – позавидует даже Неймар

Полузащитник Зари Богдан Леднев решил отточить свои футбольные навыки во время перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Богдан Леднев не остался в стороне от всемирного челленджа, созданного ради борьбы с коронавирусом.

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На своей странице в Instagram хавбек Зари опубликовал видео, на котором он понабивал рулон туалетной бумаги, сидя на стуле. При этом, Леднев умудрился сделать несколько эффектных финтов.

К слову, Леднев стал настоящим открытием в текущем сезоне чемпионата Украины – игрок провел 19 матчей за Зарю, забив 11 голов и отдав 3 результативные передачи.

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