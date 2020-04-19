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Рафаилов откровенно высказался о роли Суркиса в украинском футболе

12:05 69 Читати українською
Рафаилов откровенно высказался о роли Суркиса в украинском футболе
Григорий Суркис / Фото из открытых источников

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов оценил работу Украинской ассоциации футбола.

"Я так скажу, с уходом Григория Суркиса кадровый потенциал в федерации опустился на очень низкий уровень. Свои должности покинули "монстры", профессионалы своего дела. А сейчас... остались только полубизнесмены.

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Я не понимаю, почему футбольные клубы не являются членами федерации. Они не могут участвовать в обсуждениях. В основном участниками являются "свои" люди, которые приехали из регионов страны, у которых много привилегий: хорошие зарплаты, машины, командировки и т. д. Естественно такие люди будут принимать решения, которые будут выгодны руководству федерации, а не украинскому футболу. УАФ обладает достаточными средствами, но мы почему-то никогда не видели отчетов о том, сколько и куда ушло этих денег", – сказал Рафаилов в интервью изданию Football.ua.

Напомним, Григорий Суркис возглавлял Федерацию футбола Украины с 2000 по 2012 год. Андрей Павелко в январе 2015-го стал и. о. руководителя ФФУ вместо уволенного Анатолия Конькова, а в марте избран президентом ФФУ на постоянной основе. 2017-го переизбран на второй срок. В мае 2019 года ФФУ была переименована в Украинскую ассоциацию футбола.

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Заря Заря УАФ Григорий Суркис Сергей Рафаилов
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