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"Это еще более закрытая организация, чем КГБ и ЦРУ": Рафаилов раскритиковал Комитет арбитров УАФ

17:23 36 Читати українською
"Это еще более закрытая организация, чем КГБ и ЦРУ": Рафаилов раскритиковал Комитет арбитров УАФ
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился мыслями о деятельности главы судейского цеха Лучано Лучи.

"Должны ли арбитры общаться с прессой? Конечно. Знаете, я вот смотрю на наш судейский комитет (Комитет арбитров УАФ – прим.) и мне кажется, что это еще более закрытая организация, чем КГБ и ЦРУ. Так не должно быть.

Экс-президент УПЛ заинтересован в работе в Заре

Руководит всем этим процессом какой-то дедушка из Италии (Лучано Лучи – прим.), который так же, как и Гримм (экс-президент УПЛ – прим.), далек от украинских реалий. Хотя он здесь уже обжился и уже даже хочет даже украинское гражданство принимать. Посмотрим", – сказал Рафаилов в интервью изданию Football.ua.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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Теги
Заря Заря Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи Томас Гримм Сергей Рафаилов УПЛ
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