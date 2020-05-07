Рафаилов – об увольнении из Зари: Я пытался звонить президенту, а он мне – ни разу

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов приоткрыл тайну своего ухода из луганского клуба.

"Меня никто не заставлял, я сам написал заявление. Время покажет, как оно будет. Я ушел сам и сделал это сознательно. Причины были, но я не хочу об этом говорить.

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После написания заявления я ни разу не общался с президентом (Евгением Геллером – прим.). Я ему пытался позвонить, он мне – ни разу. Все произошло, как произошло. Конфликта никакого не было, это просто мое решение. Конечно, оно возникло не на пустом месте. Время покажет, правильно ли я сделал, но я поступил так, как считал нужным.

Возвращение в украинский футбол? Я не знаю, в каком качестве я могу это сделать. Может быть, по истечении какого времени я кому-то помогу. Правда, пока не представляю, как именно и кому эта помощь будет нужна. Меня многое связывает с футболом, начиная со школы и заканчивая профессиональным футболом", – рассказал Рафаилов для ТК Футбол.

После 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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