Рафаїлов – про звільнення з Зорі: Я намагався телефонувати президенту, а він мені – жодного разу

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов привідкрив таємницю свого відходу з луганського клубу.

"Мене ніхто не змушував, я сам написав заяву. Час покаже, як воно буде. Я пішов сам і зробив це свідомо. Причини були, але я не хочу про це говорити.

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Після написання заяви я жодного разу не спілкувався з президентом (Євгеном Геллером – прим.). Я йому пробував зателефонувати, він мені – ні разу. Все сталося, як сталося. Конфлікту ніякого не було, це просто моє рішення. Звичайно, воно виникло не на порожньому місці. Час покаже, чи правильно я зробив, але я вчинив так, як вважав за потрібне.

Повернення в український футбол? Я не знаю, в якій ролі я можу це зробити. Може бути, після закінчення якогось часу я комусь допоможу. Правда, поки не уявляю, як саме і кому ця допомога буде потрібна. Мене багато що пов'язує з футболом, починаючи зі школи і закінчуючи професіональним футболом", – розповів Рафаїлов для ТК Футбол.

Після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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