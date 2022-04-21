Михаил Мудрик впервые получил вызов в главную команду страны. Молодой представитель Шахтера до сих пор под эмоциями.

"Эмоции, конечно, только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно, все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что команда будет играть в июне за людей, за ВСУ. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира.

Малиновский и сборная Украины получили хорошие новости – Аталанта сообщила о состоянии игрока после травмы

Поможет ли благотворительный тур Шахтера подготовиться к приезду в сборную? Да. Мы упорно работаем. Тренируемся и проводим матчи с хорошими соперниками. Понемногу набираем форму.

Что мне известно о сборной Шотландии? Знаю, что там играют большие парни. Надо очень серьезно готовиться", – цитирует Мудрика Команда 1 .

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ с Шотландией состоится 1 июня. Триумфатор этого матча встретится с Уэльсом в финале. В течение мая команда Александра Петракова проведет несколько спаррингов.