"Емоції, звісно, лише позитивні. Проте радіти у цей час дуже складно, всі мої думки зараз з народом моєї країни. Впевнений, що команда гратиме в червні за людей, за ЗСУ. Я буду намагатися допомогти їй потрапити на чемпіонат світу.

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Чи допоможе благодійний тур Шахтаря підготуватись до приїзду у збірну? Так. Ми наполегливо працюємо. Тренуємося та проводимо матчі з хорошими суперниками. Потроху набираємо форму.

Що відомо мені про збірну Шотландії? Знаю, що там грають кремезні хлопці. Треба дуже серйозно готуватися", – цитує Мудрика Команда 1.

Нагадаємо, півфінал плей-офф відбору на ЧС з Шотландією відбудеться 1 червня. Тріумфатор цього матчу зустрінеться з Уельсом у фіналі. Впродовж травня команда Олександра Петракова проведе кілька спарингів.

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