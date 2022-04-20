Руслан Малиновский не доиграл даже первый тайм матча с Вероной (1:2). Украинец травмировался после столкновения с соперником и покинул поле с помощью врачей. Были опасения, что 28-летний хавбек пропустит остаток сезона, но, похоже, обошлось.

По крайней мере, серьезной травмы у Малиновского не обнаружено. Ему диагностировали сильный ушиб правого колена, поэтому на сегодняшней тренировке Руслан не занимался вместе с партнерами, сообщает официальный сайт бергамасков.

Срок восстановления украинца Аталанта не указывает. Местные издания Бергамо утверждают, что полузащитник может восстановиться даже к следующему поединку Серии А против Венеции, запланированного на 23 апреля. Соответственно, Александру Петракову не за что переживать – к матчу сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф ЧМ-2022 один из лидеров национальной команды должен быть готов.

В сезоне 2021/22 Малиновский сыграл 37 матчей. Забил 10 голов и отдал 5 ассистов. Аталанта занимает только 8 место в чемпионате Италии, практически потеряв шансы на место в Лиге чемпионов.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль