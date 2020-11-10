Капитан провел первую тренировку с пиренейцами после своего длительного отсутствия из-за коронавируса.

ПСЖ будет готов воспользоваться возможностью осуществить трансфер Роналду

"Рад вернуться домой", – написал Роналду под несколькими фотографиями в Instagram. Нападающий рисковал пропустить и этот сбор Португалии из-за повреждения, однако оно оказалось несерьезным.

Напомним, команда Сантуша дома сыграет с Францией 14 ноября, а 17-го – на выезде против Хорватии. Также Португалия 11 ноября встретится с Андоррой в товарищеском матче.

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