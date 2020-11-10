"Рад вернуться домой": Роналду провел первую тренировку с Португалией после коронавируса
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готов помочь родной сборной в ноябрьских матчах.
Капитан провел первую тренировку с пиренейцами после своего длительного отсутствия из-за коронавируса.
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"Рад вернуться домой", – написал Роналду под несколькими фотографиями в Instagram. Нападающий рисковал пропустить и этот сбор Португалии из-за повреждения, однако оно оказалось несерьезным.
Напомним, команда Сантуша дома сыграет с Францией 14 ноября, а 17-го – на выезде против Хорватии. Также Португалия 11 ноября встретится с Андоррой в товарищеском матче.
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