"Радий повернутися додому": Роналду провів перше тренування з Португалією після коронавірусу
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду готовий допомогти рідній збірній у листопадових матчах.
Капітан провів перше тренування з піренейцями після своєї тривалої відсутності через коронавірус.
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"Радий повернутися додому", – написав Роналду під кількома світлинами у Instagram. Нападник ризикував пропустити і цей збір Португалії через пошкодження, однак воно виявилося несерйозним.
Нагадаємо, команда Сантуша вдома зіграє з Францією 14 листопада, а 17-го – на виїзді проти Хорватії. Також Португалія 11 листопада зустрінеться з Андоррою у товариському матчі.
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