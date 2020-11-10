Капітан провів перше тренування з піренейцями після своєї тривалої відсутності через коронавірус.

ПСЖ буде готовий скористатися можливістю здійснити трансфер Роналду

"Радий повернутися додому", – написав Роналду під кількома світлинами у Instagram. Нападник ризикував пропустити і цей збір Португалії через пошкодження, однак воно виявилося несерйозним.

Нагадаємо, команда Сантуша вдома зіграє з Францією 14 листопада, а 17-го – на виїзді проти Хорватії. Також Португалія 11 листопада зустрінеться з Андоррою у товариському матчі.

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