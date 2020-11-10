"Сегодня мы не знаем, что будет дальше. Возможно, завтра Роналду проснется и скажет, что хочет играть в другом месте. Кто может его купить? Существует ограниченный круг команд, которые могут себе это позволить. ПСЖ входит в этот круг. Обычно речь идет о возможностях, определенных ситуациях.

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Мы должны подготовиться к трансферному окну, что мы и делаем. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но что-то непредвиденное может случиться. Прежде чем мы будем думать о лете 2021, стоит подумать о зимнем трансферном рынке, который откроется в январе, что позволит ПСЖ еще больше усилить свои ряды.

Мы не думали об игре за закрытыми дверями весь сезон. Неуместно говорить о конкретной сумме, но ее легко посчитать. В прошлом году мы потеряли от 15 до 20 процентов, а в этом году будет больше. Но, честно говоря, у ПСЖ есть потенциал и средства для выхода из кризиса. Другим клубам, возможно, будет сложнее", – цитирует Леонардо PSGTV.

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