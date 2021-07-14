Защитник сборной Англии и МЮ Харри Магуайр рассказал о неприятном инциденте со своим отцом на матче против Италии.

"Это был неприятный опыт, это его шокировало. Мой отец оказался в давке. Рад, что мои дети не пошли на игру.

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Отец рассказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытывал подобное на футбольном матче. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого урок и убедиться, что это больше не повторится.

Сейчас у него проблемы с дыханием из-за травмы ребер, но он не из тех, кто сильно переживает из-за этого", – цитирует Магуайра The Sun.

Напомним, УЕФА начал расследование из-за поведения английских фанатов на финале Евро-2020 против Италии (1:1, пен. 2:3).

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