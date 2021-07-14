Захисник збірної Англії та МЮ Харрі Магуайр розповів про неприємний інцидент зі своїм батьком на матчі проти Італії.

"Це був неприємний досвід, це його шокувало. Мій батько опинився у тисняві. Радий, що мої діти не пішли на гру.

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Батько розповів, що злякався, і я не хочу, щоб хтось відчував подібне на футбольному матчі. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати з цього урок і переконатися, що це більше не повториться.

Зараз у нього проблеми з диханням через травми ребер, але він не з тих, хто сильно переживає через це", – цитує Магуайра The Sun.

Нагадаємо, УЄФА розпочав розслідування через поведінку англійських фанатів на фіналі Євро-2020 проти Італії (1:1, пен. 2:3).

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