"Радий, що мої діти не пішли на фінал Євро-2020", – батько Магуайра постраждав на трибунах Вемблі
Захисник збірної Англії та МЮ Харрі Магуайр розповів про неприємний інцидент зі своїм батьком на матчі проти Італії.
"Це був неприємний досвід, це його шокувало. Мій батько опинився у тисняві. Радий, що мої діти не пішли на гру.
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Батько розповів, що злякався, і я не хочу, щоб хтось відчував подібне на футбольному матчі. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати з цього урок і переконатися, що це більше не повториться.
Зараз у нього проблеми з диханням через травми ребер, але він не з тих, хто сильно переживає через це", – цитує Магуайра The Sun.
Нагадаємо, УЄФА розпочав розслідування через поведінку англійських фанатів на фіналі Євро-2020 проти Італії (1:1, пен. 2:3).
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