"Как Динамо будет решать вопрос с легионерами, если чемпионат будет проходить в Украине? В этом будет большая проблема для всех клубов, но у Динамо не такое большое количество легионеров, чтобы мы на этом зацикливались.

Суркис озвучил позицию по новому сезону УПЛ – президент Динамо предлагает разбить команды по группам и выбрал два города

У нас много украинских футболистов, мы работаем над импортозамещением.

Возьмем, например, Ваната. Еще полгода назад он не претендовал на место в основном составе и играл в аренде в Черноморце, а сегодня Луческу видит его основным игроком Динамо. А тех легионеров, кто захочет вернуться в Украину, мы встретим с объятиями", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, контракты большинства легионеров из УПЛ, временно трудоустроившихся в других клубах, завершаются 30 июня.

СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо