Рабьо согласился на переход в Барселону с зарплатой в 600 тысяч евро в месяц

Каталонская Барселона согласовала детали контракта с Адриен Рабьо. Теперь "блаугранас" осталось договориться о трансфере с руководством ПСЖ.

Директор Барселоны Эрик Абидаль успешно провел переговоры с мамой Адриена Рабьо, которая является агентом футболиста, сообщает Sport.es.

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По информации портала, переговоры в Париже прошли успешно. Зарплата Рабьо в Барселоне в случае его перехода может составить 7 млн ​​евро за сезон, срок контракта – 5 лет.

Особым пожеланием полузащитника была возможность играть в Барселоне ближе к атаке. Рабьо считает, что не может проявить свои лучшие качества на позиции опорного полузащитника.

Теперь каталонцам нужно согласовать трансфер хавбека с ПСЖ. Парижане хотят продлить контракт с Рабьо, но готовы рассмотреть вариант с его продажей, чтобы тот не ушел через год как свободный агент.

В сезоне 2017/2018 Рабьо сыграл в 47 матчах за ПСЖ, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.