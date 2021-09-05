"Ми незадоволені цим результатом. Нашою метою була перемога, особливо після гри з Боснією та Герцеговиною.

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Україна все ще найсильніший суперник по групі. Нічия з цією командою – не катастрофа. Але ми повинні робити більше, забивати більше. Це не виправдання, але це футбол, це складно. У нас були можливості, але, на жаль, ми їх не реалізували", – цитує Рабьо FootMercato.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна Франції на виїзді врятувала нічию з українцями (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "трикольорові" з 9 балами йдуть першими, "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок.

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