"Они – чемпионы Африки, легко нам не будет. Да, Садио Мане выбыл, но мы будем без Мемфиса Депая. Я – фанат Мане. Когда я тренировал Манчестер Юнайтед, пытался его подписать. Сенегалу будет его не хватать, но и нам будет не хватать игрока с наибольшим количеством голов и ассистов.

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Я уже решил, кто выйдет в стартовом составе. Это было нетрудно. В 2014-м мы заняли третье место с более слабой командой, чем сейчас. Я верю, что нам по силам выиграть ЧМ-2022. Думаю, что Испания является одним из фаворитов турнира не только из-за того, как они играют, но и из-за тренера. Потому что Луис Энрике был игроком, на которого всегда можно положиться", – цитирует Ван Гала Calciomercato.

К слову, матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Сенегал – Нидерланды состоится 21 ноября. Старт встречи в 18.00. Первый матч в квартете А уже состоялся – Эквадор обыграл Катар (2:0).

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